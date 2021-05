Bruges champion et Genk second, la rencontre entre le RSCA et l'Antwerp aura pour enjeu le dernier ticket européen en Europa League. Il suffit d'un match nul des Mauves pour s'assurer cette troisième place. Et de retrouver l'Europe après deux ans d'absence. Face à lui, Mbokani voudra une nouvelle fois faire taire la direction qui avait estimé que le joueur ne courait pas assez pour être le numéro neuf du RSCA. Un match dans le match donc pour un match qui a beaucoup d'enjeu économique pour l'an prochain.

Antwerp: Butez, De Laet, Seck, Verstraete, Le Marchand, Batubinsika, Buta, Hongla, Gerkens, Lamkel Zé, Mbokani.

Anderlecht: Verbruggen, Mykhaylichenko, Miazga, Cobbaut, Murillo, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Verschaeren, Amuzu, Nmecha.

Suivez le direct à 18h30: