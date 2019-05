Le Sporting d'Anderlecht se déplace à l'Antwerp ce dimanche à 14h30.

Après cinq minutes de jeu, Santini a ouvert le score en propulsant au fond des filets une reprise de volée croquée de Najar. La frappe de l'attaquant croate n'a laissé aucune chance à Bolat.

L'Antwerp a bien réagi après le but des Bruxellois. Les hommes de Boloni ont amené le danger devant la cage de Thomas Didillon à plusieurs reprises. Le portier des Mauves et ses défenseurs n'ont pas craqué face aux offensives anversoises, parvenant systématiquement à écarter le danger. Anderlecht, après avoir mené au score, a préféré laisser venir l'Antwerp. Bornauw s'est toutefois créé la plus grosse occasion de la première période sur une phase arrêtée.





En cas de victoire, les Mauves reviendraient à trois points du Standard, qui a enchaîné sa quatrième défaite de rang en playoffs face à la Gantoise.

Karim Belhocine reconduit la même équipe qui a battu le Standard dimanche dernier, à l'exception de Kara, qui était incertain. Il est remplacé par Sanneh.

Du côté de l'Antwerp, Mbokani, suspendu, est remplacé par Owusu.



Les compos :

Antwerp: Bolat, Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod, Govea, Haroun, Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Owusu.

Anderlecht: Didillon, Appiah, Sanneh, Bornauw, Cobbaut, Trebel, Kums, Verschaeren, Najar, Bolasie, Santini.





Suivez la rencontre en direct commenté: