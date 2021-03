Après deux matchs sans but inscrit et 252 minutes de jeu sans tir cadré, Anderlecht a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Décryptage et commentaires.

Le 0-1 d’Amuzu. La longue remise en touche de Lawrence vers Nmecha surprend la défense du Standard. Et en profitant d’un contre heureux, ‘Ciske’ parvient à faire ce que son papa n’a jamais réussi lors de sa période au Standard : marquer. Amuzu, devant les caméras d’Eleven Sports : "J’ai profité d’un malentendu dans leur défense. L’angle était très fermé, mais je suis parvenu à mettre le ballon au fond. Mais le mérite ne revient pas seulement à moi. On a tous réalisé un match fantastique. Tout le monde a travaillé et a gagné ses duels. On savait qu’un Clasico, c’est une guerre."

Le 0-2 de Lawrence. Après un coup-franc de Cullen, le ballon atterrit dans les pieds de Lawrence. À 20 mètres du but, le Jamaïcain prend le ballon en volée et - via une légère déviation - trompe Bodart. Son dernier but datait du 4 août 2019, lors d’un certain New York Red Bulls - Toronto (2-0). Monté au jeu, Ciman était sur le terrain quand Lawrence avait poussé le ballon au fond du but. Lawrence : "Je ne savais même pas que c’est dans ce match que j’avais marqué la dernière fois (rires). Je ne suis quand même pas resté si longtemps sans but ? Le plus important, c’est qu’on ait joué de façon libérée. Après le 0-2 contre Courtrai, le coach nous avait dit de jouer avec notre cœur et avec du flair. Après les critiques, on voulait fournir une réponse ferme."

Tiens, est-ce que Lawrence ne devrait pas tirer plus souvent de loin, Vincent Kompany ? "Je ne peux rien lui dire, il ne va quand même pas m’écouter", souriait Kompany. "C’est un joueur d’instinct. Parfois, ses interventions sont à la limite dans des matchs au sommet, mais il pousse tout le monde. Son but ? C’est lui qui a décidé de frapper, je ne peux pas en prendre le crédit."

Le 1-3 de Dauda. L’action est signée Nmecha, l’assist vient de Bruun Larsen. Dauda trompe facilement Bodart. Lors de ses 11 montées au jeu précédentes, - il avait joué 150 minutes - le Ghanéen Dauda n’avait pas marqué. "Sans le faire plus grand qu’il n’est, Dauda est une arme pour l’Anderlecht actuel", analysait Kompany. "Souvent, il n’a pas eu la réussite qu’il a à l’entraînement et lors des matchs amicaux. Il est rapide et puissant et il a plus de technique que les gens ne pensent. Il est intelligent et travaille beaucoup."