Comme annoncé sur notre site lundi matin, Warner Hahn (28 ans, 1,90 m) s’est engagé jusqu’en fin de saison à Anderlecht. Le gardien néerlandais arrive libre après six mois de chômage, suite à l’expiration de son contrat à Heerenveen. Une option existe pour prolonger le bail si les deux parties sont satisfaites de leur collaboration.

Hahn, qui portera le numéro 24, sera la doublure de Timon Wellenreuther pendant l’absence de Van Crombrugge (out théoriquement jusqu’à la fin du mois de mars). Le prometteur mais très jeune Bart Verbruggen (18 ans) repasse numéro trois dans la hiérarchie.

À noter que les trois gardiens valides du Sporting viennent tous en droite ligne des Pays-Bas. Fait inédit dans la riche histoire du club bruxellois.

Formé à l’Ajax, Hahn a atteint l’équipe A mais sans jamais jouer de rencontre officielle. C’est à Dordrecht qu’il s’est révélé dès 2012 avant de signer à Feyenoord mais d’être freiné par les blessures et la concurrence. À Heerenveen, il était titulaire la saison passée avant qu’une blessure au genou et le virus ne perturbent ses plans.

Les tests médicaux, passés lundi et mardi, ont d’ailleurs été poussés puisqu’Hahn n’a plus joué de match officiel depuis quasi un an (le 25 janvier contre l’AZ). Ce n’est qu’après une vérification méticuleuse qu’il a pu signer son contrat de six mois.

Un autre transfert retardé au RSCA

Notons encore que le talent offensif ukrainien Mykola Kuharevych (19 ans) va bien s’engager à Anderlecht après avoir émis quelques doutes. Mais il n’arrivera que l’été prochain. En attendant, il continuera à porter encore les couleurs de Rukh Lviv en D1 ukrainienne.