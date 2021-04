Le match aller face au Great Old a constitué un tournant dans la campagne des Mauves. En venant à bout des Anversois début novembre (1-0, sur un but de Mukairu), ils remportaient leur premier choc de la saison. Conscient de l’approche privilégiée par l’adversaire, Kompany avait mis ses principes entre parenthèses ce jour-là. Alors que ses troupes avaient effectué 273 passes, celles de Leko en avaient enregistré 641 et avaient largement dominé la possession (72 %) au Lotto Park. Le RSCA avait prouvé qu’il savait également gagner en jouant avec le cœur. "Je ne suis pas plus c** qu’un autre : impossible d’avoir la possession face à cet Antwerp-là", avait affirmé Kompany après-coup.