Une victoire en Coupe permettrait aux Mauves d’aborder les playoffs sans la moindre pression car elle offre le troisième meilleur ticket possible pour l’Europe, à savoir une place dans les poules de l’Europa League. Un ticket synonyme de plus de 3,5 millions de primes, sans compter l’argent que rapporte chaque point pris. En cas de défaite lundi, Anderlecht devra toutefois aborder ses six derniers matchs sans être encore assuré d’une place en Europe. La philosophie de Vincent Kompany n’est de toute façon pas de se contenter du minimum requis pour parler de "saison réussie".

S’il ne criera pas sur tous les toits, Anderlecht compte aborder sa fin de saison dans la peau d’un outsider au titre. Voici pourquoi les Mauves y croient.