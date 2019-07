Elia, un ailier, et Zola, un back gauche/défenseur central, arrivent du TP Mazembe.

Le mercato entrant s’accélère à Anderlecht. Le transfert de Vlap est quasiment bouclé et c’est maintenant deux Congolais qui ont signé. Ils arrivent tous les deux du TP Mazembe, le plus grand club du pays.

Le premier est le plus connu. Meschack Elia (22 ans) est actuellement à la CAN en Égypte avec la RD Congo. Il a participé aux trois rencontres de groupe. C’est un ailier très vif qui a explosé ces derniers mois. Porto et le Standard avaient notamment noté son nom. Elia rejoindra Anderlecht directement après la Coupe d’Afrique.

Le second s’appelle Arsène Zola (22 ans). Formé comme défenseur central, il a réussi à s’imposer au poste de back gauche depuis quelques mois à Mazembe. Il a participé à plusieurs rencontres de l’équipe nationale réservées aux joueurs évoluant dans les championnats africains. Il est attendu la semaine prochaine à Neerpede.