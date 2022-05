Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté du RSCA. Ce mardi matin, les Mauves annonçaient que le défenseur (18 ans) Zeno Debast avait rempilé jusqu'en 2025. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le club bruxellois a également ajouté qu'un jeune joueur allait devenir professionnel.

Il s'agit de Anas Tajaouart. Âgé de 16 ans, il a paraphé un bail qui s'étendra jusqu'en 2025. “Anas est un joueur tard-mature. Un vrai ket de Neerpede. Doué techniquement et avec un grand volume de jeu. Vivace, entreprenant et audacieux, il compense sa petite taille avec une énergie et une volonté inépuisable”, a déclaré Jean Kindermans, directeur de la RSCA Belfius Academy dans un communiqué.

Arrivé à 7 ans en provenance de Molenbeek, il a rejoint Neerpede en 2013. Cette saison, il évoluait avec l'équipe U18 de Stéphane Stassin. “Nous sommes très heureux de le voir franchir le pas vers le noyau élargi des U21, et nous restons attentifs à son développement individuel", a ajouté Jean Kindermans.