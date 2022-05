Mignolet: Le match nul me semble logique. On voulait gagner mais un point ici ce n'est pas mauvais. En playoffs, ce sont les petits détails qui vont faire la différence. Pour le moment, on fait notre job et on va jouer deux fois contre l'Union. Je crois que le titre se jouera jusqu'à la dernière journée de championnat.

Mata: On a eu droit à un bon match des deux équipes et le nul est logique. On ne doit pas avoir de regret car on est tombé sur une bonne équipe d'Anderlecht. On va avoir deux gros matchs contre l'Union. Ce sont sans doute ces deux matchs qui vont déterminer qui sera champion. Cela se jouera à l'expérience à la fin, ce qui est une bonne chose car nous en avons plein.

Delcroix: Malheureusement, j'ai des blessures à répétition mais je suis content d'être enfin de retour sur le terrain. Je me sens mieux physiquement et c'est positif pour la suite. Je me sentais bien durant ces 45 minutes et je suis vraiment heureux. On garde le zéro donc c'est vraiment chouette. Le coach avait insisté sur la mentalité pour ce match et on a répondu présent.

Raman: Je me donne tout le temps à fond, dès le coup d'envoi. J'ai une occasion après quelques secondes mais je ne marque pas... C'est dommage. Je suis déçu de ne pas avoir joué tout le match. Tout reste ouvert pour la troisième voir la deuxième place. On doit gagner deux fois contre l'Antwerp et on verra après. Je préfère voir l'Union champion plutôt que Bruges.

Kompany: Je suis content du contenu. Aujourd'hui, on a vu une bonne réaction de mon équipe et je suis satisfait. En tant que coach, je ne suis pas forcément content du résultat mais satisfait de mes joueurs. Mon équipe a montré les dents aujourd'hui et contre Bruges, il le fallait. Arnstad a fait un bon match aujourd'hui, comme Kana. Au niveau de l'attitude, mon équipe mérite d'être soutenue.

Schreuder: Si on regarde les deux mi-temps, le score est logique. En revanche, il faut qu'on explique pourquoi on ne siffle pas penalty sur De Ketelaere avec le VAR après deux minutes de jeu. Pour moi c'est une mauvaise décision et ce n'est pas possible à ce niveau-là.

Arnstad: On n'a pas pris les trois points mais on a montré une bonne image ce soir. J'ai appris hier après l'entrainement que j'allais commencer. J'étais très heureux de commencer aujourd'hui car j'ai beaucoup travaillé pour. J'ai entendu les fans au moment de sortir du terrain et c'était vraiment incroyable.