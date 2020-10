Retrouvailles avec l’ex-Anderlechtois Aruna Dindane, le plus connu de tous les Ivoiriens qui sont passés par la Belgique.

Qui dit Côte d’Ivoire et Belgique, dit évidemment Aruna Dindane. L’ancien attaquant d’Anderlecht va déjà fêter ses 40 ans, en novembre, mais ses cinq années passées au Sporting (2000-2005) resteront à jamais gravées dans la mémoire des fans des Mauves.

"J’aurais voulu venir le voir, ce match entre vos Diables et mes Éléphants", sourit celui qui habite en France à Anzin-Saint-Aubin, près d’Arras, à 160 kilomètres de Bruxelles. "Mais à cause de ce coronavirus, je suis bloqué ici. Je ne peux même pas rendre visite à ma fille de 16 ans qui habite Lokeren. Dites-lui bonjour via cette DH !"

Quel plaisir de vous revoir, Aruna ! Il y a déjà 20 ans, vous débarquiez à Anderlecht…