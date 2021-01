Ashimeru (5 assists en 13 matchs) sera le remplaçant de Tau, même s’il est plus polyvalent et peut jouer à plusieurs positions. Il peut évoluer comme ‘8’ et pourrait donc remplacer Sambi Lokonga, blessé. Surprise: Ashimeru pourrait quand même déjà être qualifié pour le match de vendredi à Eupen. Mais aura-t-il assez d’entraînements dans les jambes pour être dans la sélection ?





C’est enfin chose faite! Le médian ghanéen Majeed Ashimeru (23 ans) du Red Bull Salzbourg a signé à Anderlecht jusqu’à la fin de la saison. Anderlecht a obtenu une option d’achat d’environ 2,5 millions. Si l’option est levée, il signera pour 4 ans.