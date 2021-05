Ashimeru dans la sélection, Diaby ne fera pas son retour à Bruges Anderlecht Christophe Franken Touché lors d’un match amical contre Ostende le week-end passé, Ashimeru est dans la sélection pour le déplacement à Bruges.

Pas de Diaby par contre. L’attaquant ne fera pas son retour au Jan Breydelstadion où il avait brillé pour le Club. Lawrence, Kana et Dauda resteront également à la maison.

On notera aussi la présence dans le noyau du jeune défenseur Debast et du jeune milieu Arnstad, lui qui avait connu son unique titularisation chez les pros lors du premier Topper à Bruges en début de saison.