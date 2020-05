Le site officiel du Betis Séville et le journal espagnol El Mundo Deportivo annoncent le décès d’Atilla Ladinszky, ce jeudi.

Le Hongrois, attaquant emblématique d’Anderlecht entre 1973 et 1975 et meilleur buteur du championnat de Belgique en 1974, a été hospitalisé le 20 avril dernier avec de graves problèmes cardiaques. En fin de semaine passée, il avait pu quitter les soins intensifs d’un hôpital à Budapest. Ladinszky a joué au Betis entre 1975 et 1978 et a notamment marqué face au Real Madrid.

La nouvelle du décès n’a pas encore été officialisée en Hongrie, ni par le Sporting d’Anderlecht. Ladinskzy était un attaquant redoutable, mais il n’a, hélas, pas vécu comme un professionnel.