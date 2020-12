La défaite au Beerschot a permis au coach du RSCA de recadrer ses joueurs à plusieurs niveaux.

Vincent Kompany a gueulé dans le vestiaire du Beerschot. Craché au visage de ses joueurs leurs quatre vérités. "J’ai joué l’homme dans le vestiaire", a-t-il avoué à chaud. "J’ai été très dur avec eux. Je les soutiendrai en public mais leur prestation était tout simplement insuffisante."

Et pour cause, Anderlecht n’a jamais été si peu consistant qu’au Kiel il y a un peu plus d’un mois. Leur coach leur a reproché beaucoup de choses. Les Mauves ont répondu positivement à plusieurs critiques de l’entraîneur bruxellois.

(...)