Son sacrifice, conjugué à l’arrêt d’Hendrik Van Crombrugge sur le penalty, aura permis aux Mauves d’arracher un point et de conserver leur brevet d’invincibilité. La carte rouge que lui a brandie M. Vergoote n’aura pas non plus eu de lourdes conséquences puisqu’il n’a écopé que d’une amende de 500 € et d’un match de suspension avec sursis. Il sera donc disponible ce week-end à l’Antwerp. Son geste ne peut évidemment empêcher les comparaisons avec celui de Luis Suarez en 2010. Sauf que l’Uruguayen avait privé les Black Stars d’une demi-finale de Coupe du monde à l’époque. Faisant de lui l’ennemi public numéro 1 au Ghana et dans toute l’Afrique.



"Personne n’aime Luis Suarez au Ghana, a expliqué Ashimeru. Tous les journalistes ont écrit que j’avais fait la même chose que lui. Maintenant, dans mon pays, on m’appelle Ashimeru Suarez (rires)."