Anderlecht a publié une longue lettre ouverte à ses supporters jeudi soir (à lire en intégralité sur notre site) pour expliquer et défendre son projet. Elle est signée par Coucke, Verschueren, Van Biesbroeck, Kompany et Vercauteren.

Avec beaucoup de transparence, les dirigeants évoquent les difficultés connues par d’autres clubs à l’étranger après des périodes de gloire. "Aucun géant n’est trop grand pour ne jamais échouer, Anderlecht non plus", écrivent-ils. "Il fallait plus que des pansements mais une opération chirurgicale pour remettre le club sur pied."

Le boss du data de ManCity embauché

Pour y parvenir, le Sporting a notamment engagé Lee Money, l’ancien boss de la Director of Data Science de Manchester City. L’un des architectes du recrutement de l’équipe actuelle. Il a mis au point un calcul (le Current Impact Score) pour évaluer au mieux un joueur et une compétition. Pour remporter la Pro League, il faut, par exemple, un score cumulé de 1342 à 1386. Le noyau actuel du RSCA est à 1210, notamment à cause du grand nombre de blessés importants. Dans la lettre, la direction évoque d’ailleurs ses objectifs sur trois ans.

Pour la première fois, l’expression "saison de transition" est utilisée pour qualifier l’année en cours, même si la qualification européenne est toujours espérée. La saison prochaine, Anderlecht devra être dans le top 4 (et donc européen) avant de revenir dans la lutte pour le titre en 2021-2022.