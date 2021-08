Cent un jours pour être exact. Le dernier succès des Mauves remonte au 24 avril, face à Ostende (0-3, grâce à un doublé de Bruun Larsen et un but de Diaby). Et encore, cette victoire manquait clairement de saveur puisqu’il ne s’agissait que d’une rencontre amicale. Pour retrouver la trace d’un succès officiel, il faut encore ajouter six jours à ce total. Le 18 avril, Anderlecht s’assurait de sa présence en Champions playoffs en s’imposant à Saint-Trond (0-1) sur une réalisation de Verschaeren.

Certes l’intersaison est un facteur à prendre en compte dans cette temporalité, mais depuis ce dernier match de la phase classique les hommes de Kompany ont enchaîné une série de treize rencontres sans succès (huit partages et quatre défaites toutes compétitions confondues). Si l’on soustrait les cinq amicaux non victorieux, le Sporting reste sur huit matchs officiels sans avoir levé les bras. Soit autant qu’il y a deux ans quand Karim Belhocine avait terminé la saison 2018-2019 avec 2 points sur 9 et que Simon Davies avait commencé la campagne suivante avec un bilan de 2 sur 15.

De son côté, Kompany a entamé celle-ci avec une défaite et un nul. De quoi reléguer le RSCA à l’avant-dernière place. En 1998-1999, Arie Haan avait fait pire à la tête de la maison mauve : après quatre journées, ses hommes s’étaient retrouvés lanterne rouge (suite à une défaite 6-0 contre Westerlo). Ils sont mêmes restés bons derniers la semaine suivante quand le Club Bruges est venu les battre au Constant Vanden Stock (2-3). En raflant les 3 points à l’Antwerp ce dimanche, Courtrai a sauvé Kompany et ses troupes d’un affront similaire.