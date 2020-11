Avant le Clasico, Nacer Chadli nous parle de sa saison au RSCA et de la belle somme d’argent qu’il a placée au Standard.

Nacer Chadli avait inscrit le tout dernier but de la saison du RSCA début mars contre Zulte Waregem. Puis on ne l’a plus vu du tout pendant huit mois, entre le Covid (qu’il a eu), un transfert à Istanbul Basaksehir qui a mis du temps à se dessiner puis une blessure à la cuisse. Mais depuis son retour, le Liégeois de 31 ans ne chôme pas : il vient d’enchaîner cinq matchs en seize jours, dont deux avec les Diables. Et entre les gouttes, l’ex-Anderlechtois a investi dans l’Immobilière du Standard.