Le président d’Anderlecht a réagi sur Twitter aux quelques sujets chauds qui ont précédé la rencontre avec son ancien club.



Marc Coucke n’avait pas effectué de sortie footballistique sur Twitter depuis longtemps. Entre une déclaration sur les pandas de Pairi Daiza et la dernière actualité de SnowWorld, il a tenu à remettre l’église au milieu du village avant de se déplacer à Ostende sous haute sécurité ce week-end. Une ville pleine de souvenirs mais également de contentieux pour le businessman qui n’y a pas que des amis. Au contraire, même.

Ces dernières semaines, il a fait son retour dans le viseur des médias. Plusieurs révélations ont (re)vu le jour et plus particulièrement sur le fait qu’il possède encore en partie la Versluys Arena d’Ostende. La nouvelle direction des Côtiers paie annuellement 1,2 million d’euros pour la location de la nouvelle tribune qu’il a fait construire contre 21 millions quand il était à la tête d’Ostende.

Le KVO a dû mal à supporter le poids de cette location et a clamé à plusieurs reprises, qu’il fallait en baisser le prix. La direction a fait comprendre que Coucke n’avait aucun intérêt à voir son ancien club en faillite car cela signifierait une fin des remboursements et donc une perte sèche pour lui.

Coucke a réagi en se disant "flexible" et donc prêt à négocier. Il a ajouté qu’il n’avait "reçu aucune proposition concrète" de la part du club. Beaucoup lui ont également reproché la masse salariale de l’équipe. On a régulièrement pointé du doigt le million d’euros perçu par Nicolas Lombaerts, la recrue la plus onéreuse de l’ère Coucke.

À ce sujet aussi Coucke a souhaité répondre. "Il y a déjà eu plus de 15 transferts après moi mais c’est un du passé qui les met en danger. Restons sérieux s’il vous plaît. Un tel commentaire, c’est du jamais vu."

Il en a profité pour communiquer au sujet d’Anderlecht, ce qui n’avait plus été fait depuis longtemps. "Vincent, Frankie, Michael, l’équipe et moi bossons dur pour Anderlecht, un projet autour de Belges et de jeunes du cru encadrés par des joueurs du top mérite du soutien même s’il reste beaucoup de travail. C’est notre seule priorité."