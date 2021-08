Amuzu ou quand même Verschaeren ? C’est la seule question qui se pose concernant le onze de base de Vincent Kompany, ce soir. Mais l’homme en forme Amuzu est favori. Kouamé est du voyage mais n’est pas qualifié. Anderlecht s’est déplacé avec un très large noyau : même Dauda est de la partie.



Du côté de Vitesse, la question est de savoir si Tannane sera au coup d’envoi. Les journalistes néerlandais pensent que non. Son comportement n’a pas été très exemplaire et, après sa bonne montée au jeu à Anderlecht, il a été mauvais contre Willem II (défaite 0-3). Openda sort de suspension et va certainement jouer, au détriment de Darfalou.



Pour rappel, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 3-3 au match aller. Heureusement, les buts à l'extérieur ne comptent plus.





Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Delcroix, Murillo, Cullen, Olsson, Raman, Refaelov, Amuzu, Zirkzee.





Suivez Vitesse-Anderlecht en direct commenté dès 19h: