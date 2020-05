L'international belge U18 Ilias Takidine rejoindra Anderlecht cet été.

© RSCA

C'est ce que vient d'annoncer le RSCA sur son site officiel. Ilias Takidine est un jeune ailier de tout juste 19 ans. En fin de contrat à Genk, ce joueur technique et rapide débarque donc gratuitement. C'est la première recrue de Peter Verbeke, intronisé "chef des sports" du club il y a quelques semaines.Takidine se ditsur le site de son nouveau club.Cette saison, Takidine a disputé trois matches de Youth League avec Genk: deux contre Salzbourg et un contre Liverpool. Jamais appelé en équipe première, il compte pourtant quatre sélections avec l'équipe nationale U18 et quatre autres avec les U16, pour lesquels il avait inscrit 2 buts.