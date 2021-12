Difficile d’imaginer, vu le match de samedi soir et vu son discours, que Vincent Kompany changera son onze de départ. Sauf blessure de dernière minute, bien sûr. C'est donc avec le duo d'attaquants Zirkzee-Kouamé que les Mauves tenteront d'intégrer provisoirement le top 4, en cas de victoire qui serait synonyme de douze sur douze.



Du côté de Saint-Trond, le bilan est moins reluisant: zéro sur neuf. Steppe a marqué des points dans le but et pourrait être maintenu dans l’équipe. Bauer revient, lui, de suspension.



Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouamé





Suivez Anderlecht - Saint-Trond en direct commenté dès 21h: