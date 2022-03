L'Antwerp, 3e, se déplace à Anderlecht, 4e, ce dimanche en début d'après-midi. Le vainqueur de ce match pourrait faire un grand pas vers les "Champions Playoffs" alors que le vaincu risque d'être mis sous pression par La Gantoise. Dans ce contexte, un match nul serait un moindre mal. Surtout pour l'Antwerp qui traverse une période plus compliquée et qui évoluera en déplacement.



Hormis le remplacement compliqué de Hoedt en défense centrale en raison des forfaits de Delcroix (retour progressif) et Debast (pied), Kompany devrait remettre les mêmes joueurs que lors du large succès contre Ostende. Attention à Ashimeru qui sera suspendu en cas de carton jaune.

Côté Anversois, De Laet (plusieurs bobos) n’est pas jugé fit pour le service et Priske n’a pas voulu confirmer qu’il jouera encore cette saison. "On évalue sa situation de jour en jour." Buta devrait le remplacer, même si son match contre le Beerschot n’était pas terrible. Bataille est légèrement incertain.



Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Mykhaylichenko, Murillo, Magallan, Gomez, Cullen, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouame.

Le onze probable de l'Antwerp: Butez, Buta, Dessoleil, Seck, Bataille, Verstraete, Nainggolan, Yusuf, Balikwisha, Benson, Frey.





Suivez Anderlecht-Antwerp en direct commenté dès 13h30: