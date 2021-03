Vu ses 13 matchs nuls en championnat (record partagé avec Eupen), Anderlecht a de fortes chances de devoir se qualifier pour la finale de la Coupe de Belgique via les tirs au but, dimanche face à Genk.

Et le Sporting peut compter sur un spécialiste en la matière : Lukas Nmecha qui en est à 9/10 dans l’exercice, dont 8/9 en championnat. Décryptage….

Son passé:

Nmecha a toujours été un spécialiste. En U18 et en U23 (avec un certain Simon Davies comme coach) avec City, il a marqué sept penaltys. Sa victime préférée : Arsenal, adversaire contre lequel il en a mis trois. Le fait qu’il ait pu les botter n’était pas une évidence, vu les grands noms de certains de ses équipiers, comme Phil Foden et Jadon Sancho.