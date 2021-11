La question n’est toujours pas résolue : Amir Murillo jouera-t-il ou non contre le Great Old ce dimanche ? Toute la procédure a été décalée en raison du lundi férié de cette semaine, la réponse sera connue ce samedi seulement.

Alors que le parquet de l’Union belge avait initialement proposé quatre matchs de suspension (dont trois effectifs) pour le coup de coude qu’il a donné à Sébastien Dewaest dimanche dernier, le latéral droit a vu sa peine être réduite ce vendredi par le Comité disciplinaire. Il ne risque désormais que de louper deux rencontres effectives (+ une avec sursis).

Les Mauves ne décideront que ce samedi s’ils interjettent appel ou pas. Si c’est bel et bien le cas, Murillo sera disponible pour le duel face aux Anversois. Si le Sporting accepte la peine, le Panaméen purgera sa première journée de suspension ce dimanche et la deuxième face à Courtrai, après la trêve internationale.

Auquel cas, Killian Sardella et Bogdan Mykhaylichenko se tiennent prêts à pallier son absence. Reste à voir, aussi, si Kompany sera prêt à déployer Sergio Gomez sur le flanc droit de l’arrière-garde, comme face à Saint-Trond.

Les chances de voir Sardella restent timides. Le Diablotin a même du mal à intégrer la feuille de match en ce moment. "C’est en raison de cette situation ridicule", a expliqué Kompany en conférence de presse. "On ne peut mettre que six joueurs de champ sur le banc, alors qu’on peut faire que cinq changements. Les défenseurs en sont les premières victimes puisqu’on remplace plus souvent les joueurs offensifs."