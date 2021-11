Kompany va à coup sûr changer quelques noms dans l’équipe qui l’a déçu à l’Antwerp. Notre pronostic : Raman et Refaelov in, Zirkzee et Ait El Hadj out. Sardella à l’arrière droit reste un point d’interrogation et ce n’est pas impossible que Kompany donne une chance à Ashimeru au lieu d’Olsson.

Du côté de Courtrai, l’indisponibilité de Derijck était prévue jusqu’en janvier mais l’ex-Anderlechtois est déjà dans la sélection. Ce match aura évidemment une saveur particulière pour Belhocine, qui retrouve son ancien club.



Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Harwood-Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Refaelov, Verschaeren, Raman, Kouamé





