Onze ans plus tard et après ses deux saisons comme entraîneur des Espoirs anderlechtois, Johan Walem revient au Sporting d’Anderlecht, là où son nom a souvent fait le bonheur des supporters, et où il succédera à Patrick Wachel à la fin de la saison, lequel pourrait glaner un 4e titre consécutif dans une Super League que domine son équipe.

Mais ce retour dans un Parc Astrid rebaptisé Lotto Park depuis, ce sera dans la peau d’entraîneur des Ladies du club bruxellois, lesquelles disputeront samedi contre le Femina White Star le dernier match d’une phase classique en Super League qu’elles ont dominée de la tête et des épaules (17 victoires en 17 matchs).