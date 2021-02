La photo d’une tringle avec une bonne vingtaine de maillots du RSCA publiée sur le compte Facebook de Kiki Vanden Stock, l’épouse de Roger, sans plus de précisions que ce simple commentaire : "En vente fondation Constant Vanden Stock."

Allô Kiki ? "Avec le Covid, on nettoie et on range. J’ai retrouvé une vieille caisse avec des maillots de la saison 2016-2017, celle du dernier titre du club. Ce sont des collectors puisque le sponsor n’est pas BNP mais Constant Vanden Stock Foundation, ce que la banque nous laissait mettre une fois par an pour promouvoir notre action. Normalement, on vendait ces maillots lors d’un gala mais le rachat du club n’a pas permis de le faire. J’ai posté la photo, à tout hasard, pour voir si ça intéressait des supporters. J’ai eu beaucoup de retours et je compte donc organiser une vente."

Une forte demande chez les enfants défavorisés

Les contours de cette vente n’ont pas encore été arrêtés. "Une mise aux enchères ? Un prix fixe de 150-200 € par maillot ? Je ne sais pas encore. Il y a de très belles pièces, comme la vareuse de Youri Tielemans ou celle de Lukasz Teodorczyk avec le taureau doré derrière. La vente sera lancée dans les prochaines semaines. Les personnes intéressées peuvent m’envoyer un mail (voir ci-dessous)."

Les bénéfices de cette vente iront entièrement dans les caisses de la fondation Constant Vanden Stock. "Des caisses qui se vident avec la crise sanitaire", regrette Kiki. "On a pourtant une demande d’autant plus grande des enfants pendant cette triste période." La fondation permet à des jeunes défavorisés des communes de Bruxelles de recevoir des entraînements dispensés par des coachs diplômés totalement gratuitement.

Intéressé(e) ? Mail à kiki@vandenstock.be ou kiki@rscafoundation.org