La bagarre à Banja Luka dans laquelle Ognjen Vranjes aurait été impliqué n’a pas fait sourire son employeur, Anderlecht.

Seulement voilà, le joueur a nié toute implication dans les faits. Mais lundi des sites bosniens annonçaient que Vranjes, son frère Stojan (qui joue à Banja Luka) et une autre personne ont été inculpés pour coups et blessures à un certain Dusan Komljenovic, défenseur à Dusan Doboj, un club bosnien. Komljkenovic et sa copine ont déposé plainte dimanche matin à 3 h 40. Entre-temps, la police a fait parvenir le dossier à l’officier de justice du ministère public, et les initiales dévoilées par la police correspondent à celles de Vranjes.