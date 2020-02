"Nasri est important… dans le vestiaire"

Frankie Vercauteren ne récupère aucun blessé pour le déplacement à Waasland-Beveren, match qu’Anderlecht doit gagner à tout prix. « Que du contraire », dit le coach du Sporting à son point de presse. «Bakkali s’est blessé au genou à l’entraînement de lundi. Ce ne serait pas trop grave – du moins, je l’espère – mais il ne sera pas prêt pour demain. Chadli, lui, a quitté l’entraînement de mercredi et était malade jeudi. »

Kemar Lawrence fera sa première apparition dans la sélection. « Il fait des progrès à l’entraînement. Mais n’oubliez pas qu’il n’a plus joué depuis le mois d’octobre. Non, il n’est pas une copie de Murillo. C’est un autre style de joueur. Pour le moment, il est assez sobre aux entraînements. Mais Murillo a aussi dû s’intégrer. »

Samir Nasri est loin d’un retour dans la sélection. Comme nous l’annoncions ce matin, Anderlecht na va pas prolonger son contrat. Vercauteren : « Ce lundi, il a essayé de s’entraîner avec le groupe. Mais il a dû arrêter. L’intensité de l’entraînement était trop élevé pour lui. S’il est important pour le groupe ? Dans le vestiaire, oui. Il aide les jeunes, surtout au niveau de la communication. Quand il y a un truc qu’ils n’osent pas me dire, il vient me trouver avec eux. Vu qu’il est encore sous contrat, je compte encore sur lui. Mais hélas !, il ne peut pas nous aider sur le terrain. S’il fait ce qu’il doit pour revenir en forme ? On l’accompagne dans la mesure du possible. Le reste, c’est lui qui doit le faire. »

Et le match à Beveren, Frankie ? Le coach ne plane pas, malgré le 6-1 contre Eupen. « La manière et le résultat étaient bons, mais j’ai aussi retenu le négatif. Certains joueurs pouvaient atteindre un meilleur niveau, notamment sur le but que nous avons encaissé. »

Comme chaque semaine, il se méfie de l’adversaire. «Dirk Geeraerd (l’ex-T2) n’est pas un nouvel entraîneur. Il connaît bien le groupe. Il va peut-être apporter l’un ou l’autre changement, mais n’a évidemment pas le temps pour tout chambouler. »