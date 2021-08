Après le bilan de 1 sur 6 en championnat, Vincent Kompany n’a pas droit à l’erreur en Albanie, face à un adversaire peu sexy.

Neuf cent soixante-six jours. À 34 jours près, les supporters d’Anderlecht auraient été privés de football européen pendant mille jours. Une éternité pour un club qui s’était qualifié 55 fois de suite avant cette période de disette. Ce jeudi, dans le tristounet Elbasan Arena (sa façade ressemble à celle d’une vielle clinique), le Sporting retrouve la compétition à laquelle le club doit tout son prestige en Europe, grâce à ses sept finales, dont trois gagnées.

Ce n’est toutefois que par la petite porte que les Mauves rejoignent leur grand amour. Le troisième tour préliminaire de la nouvelle Conference League face au club inconnu de Laçi - même l’Albanais Besnik Hasi n’était pas capable d’analyser le numéro 4 de la Kategoria Superiore - n’est pas la scène la plus sexy pour se montrer à l’Europe. Seule une qualification pour les poules - il faudra sans doute éliminer Vitesse au prochain tour - pourra quelque peu redorer le blason mauve.

"On a parcouru un chemin difficile pour nous qualifier pour l’Europe", dit Vincent Kompany à sa conférence de presse à laquelle ont assisté quatre ou cinq journalistes albanais en tenue de plage. "Ce match contre Laçi est un premier pas qui nous donne de l’espoir. Le but est de monter en puissance dans les prochaines saisons afin de participer aux plus grandes compétitions européennes. Dommage que notre légion de supporters ne soit pas autorisée à être ici."