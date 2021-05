"Il aurait été fier de me voir au but en équipe première", dit Verbruggen dans un journal néerlandais. "Lors de moments pareils, son absence fait encore plus mal. Il a été important dans ma jeune carrière. C’est lui qui m’a conseillé de ne pas faire trop de musculation à un jeune âge, pour ne pas freiner ma croissance. Et c’est grâce à mes parents que je suis devenu gardien. Comme cadeau d’anniversaire pour mes 12 ans, ils m’ont offert un an d’entraîneme nts à l’école des gardiens d’Arno Van Zwam."

Verbruggen garde les pieds sur terre après son bon match à Bruges. "Je suis un gardien très polyvalent. Pour les différentes facettes du goal keeping, je me donne un 8/10. Je préfère cela à un 10/10 sur une facette et 4/10 sur une autre. Si j’étais étonné de débuter à Bruges ? Je ne m’attendais pas à débuter dans ce match-là, mais je n’étais pas vraiment surpris non plus. Je savais que - vu la politique des jeunes au RSCA - je recevrais plus vite ma chance qu’à NAC. J’étais content : Dost et Vormer m’ont félicité et les réactions à Anderlecht étaient positives."