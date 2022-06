Les rapports entre l’Union et Anderlecht, cordiaux il y a encore quelques mois, ont pris un sérieux coup de froid ces derniers jours. La faute au départ de Felice Mazzù chez le voisin. Une bataille de la communication s’est engagée via communiqués de presse mais le vrai duel est juridique. On vous explique avec Renaud Duchêne, avocat spécialisé dans le sport pour le cabinet TactX.