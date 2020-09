Quand il a accepté de devenir le directeur sportif d’Anderlecht le 15 février dernier, Peter Verbeke était devant une équation à trois inconnues. Et elle semblait insoluble : renforcer l’équipe tout en faisant rentrer de l’argent sans oublier d’alléger le noyau bien trop large. On se demandait s’il n’aurait pas mieux valu contacter directement Tom Cruise. Et pourtant, à moins de deux semaines de la fermeture d’un mercato estival qui s’étire jusqu’en automne, la mission impossible de Verbeke est une vraie réussite.