Le Sporting d'Anderlecht se déplace ce soir au Beerschot dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique.

Vincent Kompany a décidé de changer cinq joueurs comparé au match à Bruges. En plus de Vlap, et Sambi, il aligne Nasri, Roofe et... lui-même.

Les victimes sont Verschaeren, Dewaele, Amuzu, Trebel et Cobbaut. Les trois derniers ne sont même pas sur le banc.

Les compos:

Beerschot: Vanhamel, Reda, Prychynenko, Bourdin, Vorogovskiy, Sanusi, Holzhauser, Vancamp, Saint-Louis, Tissoudali, Noubissi.

Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Kompany, Sandler, Luckassen, Sambi Lokonga, Vlap, Nasri, Saelemaekers, Chadli, Roofe.

Suivez la rencontre en direct commenté