Le Sporting d'Anderlecht se déplace ce soir au Beerschot dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique.

Vincent Kompany a décidé de changer cinq joueurs comparé au match à Bruges. En plus de Vlap, et Sambi, il aligne Nasri, Roofe et... lui-même.

Les victimes sont Verschaeren, Dewaele, Amuzu, Trebel et Cobbaut. Les trois derniers ne sont même pas sur le banc.

Les Anderlechtois ont concédé le premier goal de la rencontre sur coup-franc. Hendrik Van Crombrugge a mal négocié un coup-franc rentrant de Holzhauser.

Quelques minutes plus tard, Vincent Kompany a demandé son changement au banc anderlechtois. Le joueur-entraîneur est à nouveau blessé. Samir Nasri a quelque peu rassuré les Mauves peu avant la mi-temps. Il a joliment repris un centre de Saelemaekers pour tromper Vanhamel.

Les compos:

Beerschot: Vanhamel, Reda, Prychynenko, Bourdin, Vorogovskiy, Sanusi, Holzhauser, Vancamp, Saint-Louis, Tissoudali, Noubissi.

Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Kompany, Sandler, Luckassen, Sambi Lokonga, Vlap, Nasri, Saelemaekers, Chadli, Roofe.

Suivez la rencontre en direct commenté