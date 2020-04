Belfius remplacerait BNP Fortis Paribas comme sponsor numéro 1 au RSCA © Belga Anderlecht Yves Taildeman

La rumeur circule depuis un certain temps à Anderlecht et ces derniers jours, elle semble de plus en plus se confirmer. La banque BNP Paribas Fortis, qui a encore un an de contrat, se retirerait comme sponsor principal du club et serait remplacée par son concurrent, Belfius. La saison prochaine, déjà, BNP Fortis Paribas ne serait plus le sponsor maillot du Sporting, et cela après 40 ans de fidélité. La saison passée, Anderlecht avait déjà changé d’équipementier : Joma avait remplacé Adidas. Belfius a déjà donné son nom à l’Académie à Neerpede.