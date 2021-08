Le transfert de rêve qu’il pensait avoir réalisé en passant de Düsseldorf à Schalke en 2019 pour 7,4 millions d’euros a viré au cauchemar. ‘J’ai voulu arrêter le football", dit Raman.

La première saison était encore raisonnable, avec une 12e place pour le club, 19 titularisations et quatre buts à son compteur. La dernière a été catastrophique avec une dernière place, 16 petits points pris et 13 titularisations et seulement deux buts. "Et pourtant, dans le vestiaire, on n’avait jamais le sentiment qu’on descendrait, explique le Gantois. On était relaxes, on mettait de la musique d’ambiance. Jusqu’au moment où on a été vraiment relégués. Les joueurs sont coupables, mais la direction aussi."



(...)