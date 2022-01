Cela se voyait quand il rejoignait le car après le match : Benito Raman avait envie de faire part de sa déception dans les médias. "Je n’ai pas d’interdiction de parler, donc posez vos questions."

Vous avez l’air d’être très déçu.

"Oui, c’est le cas. Quand tu ne débutes pas un match, tu as le droit d’être déçu. Cela m’arrive un peu trop souvent. Je crois que vous l’avez vu."

Vous avez appris la nouvelle avant le match ?

"Non, samedi soir. Je sais qu’il faut accepter les décisions du coach, qu’elles soient justifiées ou que cela ne soit pas le cas. Généralement, je parviens à relativiser ces choses après une rencontre. Mais là, tout le monde voit que je suis très frustré."

Vous avez l’impression de toujours être la victime ?

"Mon problème est que quand je monte au jeu, je fais souvent la différence. Si c’est ça mon rôle : d’accord. Mais après un certain temps, tu en as marre et tu veux débuter un match. Ce dimanche, c’était à nouveau le cas. Il faudra que je discute avec mes agents pour voir ce que je dois faire, parce que ce n’est plus acceptable."

Le mercato se termine ce lundi, Benito.

"Non, non. J’ai signé pour trois ans avec une année supplémentaire. Je ne partirai pas maintenant. Mais on ne sait jamais, si cette situation se poursuit jusqu’à la fin de la saison, cela n’a pas de sens de rester. Tout le monde sait que ce n’est pas bon pour un joueur. Il y en a d’autres qui veulent aussi jouer plus. Moi, je regarde surtout ma situation personnelle. Je veux jouer. Et si je joue peu, il faudra regarder ailleurs. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour maintenant."

C’est d’autant plus frustrant vu qu’Anderlecht se crée peu d’occasions...

"Ce n’est pas seulement ça. Si Zirkzee, Rafa ou Yari marquent deux fois, je dois me taire. On avait beaucoup d’espaces mais on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Moi non plus, je l’avoue."

Vous croyez qu’Anderlecht pourra encore rattraper l’Union ?

"Si on est honnête, l’Union ne s’est pas créé d’occasions en première mi-temps, sauf sur ce coup franc. Tout le monde porte l’Union aux nues, mais je trouve qu’il faut nuancer cela. Ils sont premiers et ils saisissent leurs moments, mais ils ne balaient pas les adversaires du terrain. Cela dit : les Jaune et Bleu méritent leur première place."

Anderlecht va-t-il quand même se qualifier pour les playoffs 1 ?

"Je n’en doute pas une seconde ! Mais on devra prendre notre revanche après ce match."

Kompany : "Je suis le coach de 30 joueurs"

Vincent Kompany relativisait les frustrations de Raman et Zirkzee. "Cette saison, nos changements ont souvent fait la différence. Ils ont été la clé de beaucoup de succès. Ce n’est donc pas anormal d’avoir fait monter Benito et Amuzu. La frustration de Raman ? Je ne suis pas l’entraîneur de 11, mais de 30 joueurs. Et Zirkzee ? J’ai entendu qu’il encourageait l’équipe depuis le banc. Je n’ai pas vu qu’il râlait."