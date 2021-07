L'attaquant s'est engagé à Anderlecht jeudi soir. Il a signé un contrat de trois ans, avec une année supplémentaire en option. L'opération a été rendue possible par la descente en D2 de son club, Schalke 04. Le club de Gelsenkirchen a besoin d'argent et voulait se débarrasser de son salaire rapidement. Le montant du transfert n'a pas filtré mais à Neerpede, on se félicite d'avoir ficelé "un bon deal".L'arrivée de Raman, avant explosif formé à Gand et qui joué un an au Standard (2016-2017), doit régler une partie des soucis offensifs du Sporting depuis le départ de Lukas Nmecha. Capable de jouer à plusieurs positions, Raman apporte des solutions à Vincent Kompany dans un effectif qui ne comptait qu'un avant de pointe: Isaac Kiese Thelin. Cette arrivée ne boucle pas les recherches d'un autre avant-centre pour autant. Anderlecht veut encore un neuf, avec un profil différent de Raman.Raman avait commencé son périple allemand en 2017 quand le Standard l'avait prêté au Fortuna Düsseldorf, alors en D2. Champion et promu avec son club, il était resté et avait séduit pour sa première saison en Bundesliga (11 buts). Schalke l'avait alors acheté en juillet 2019 pour 6,5 millions. Dans la Ruhr, il a connu plus de difficultés dans un club en plein marasme sportif.