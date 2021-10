Benito Raman a terminé le match avec des crampes. "Rien de grave, mais c’est logique après avoir commencé plusieurs rencontres sur le banc", sourit-il.

L’attaquant est toutefois rentré chez lui sans le moindre but à ajouter à sa ligne de stats. Sa tête a été déviée par Shankland et sera considérée comme un auto-but.

"J’ai regardé les règles et mon coup de tête prend la direction du but selon moi. C’est un peu frustrant car j’ai eu des occasions avant. C’est typique de ce que je peux faire. Parfois je n’ai besoin que d’un ballon pour marquer… et parfois c’est plus. J’aurais préféré qu’on me l’attribue mais je me contente avec plaisir de la victoire."

Raman n’a d’ailleurs pas fêté son but. Car il sentait qu’il ne lui serait pas accordé ? Non. "Par respect envers les vrais fans du Beerschot et le club."

Prêté chez les Rats en 2013, Raman insiste sur le terme "vrai". Lorsqu’il a voulu saluer ses anciens supporters, certains ont commencé à l’insulter. "La tribune du haut chantait pour moi. Mais en bas, une trentaine d’individus m’ont dit certaines choses. Ce ne sont pas de vrais supporters. Dommage que certains individus ont gâché l’après-midi."

La frustration venait certainement d’une fin de match qui aurait pu tourner à l’avantage du Beerschot ?

"Au vu du score, le match paraissait facile mais il a fallu être adulte pour s’en sortir. Nous avons marqué rapidement et avons bien réagi quand ils ont mis le 2-1. Nous les avons toutefois trop laissés jouer en fin de match. Nous devons parvenir à être concentrés durant 90 minutes et trouver pourquoi nous avons réagi de la sorte."

Dernière satisfaction pour lui : son retour en tant que titulaire après cinq matchs sur le banc. "Le coach considère que je peux être dangereux en sortie de banc et je l’ai prouvé avec deux buts. Mais je lui ai montré ici en mettant beaucoup d’énergie dans le match que je veux être titulaire."