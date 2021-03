Le dernier entraîneur à avoir qualifié Anderlecht pour une finale de Coupe de Belgique se nomme Besnik Hasi (49 ans), qui en est à sa troisième saison comme coach à Al Raed, en Arabie saoudite. Pendant plus d’une heure, l’ex-Genkois (5 ans comme joueur) et ex-Anderlechtois (6 ans comme joueur, 5,5 ans comme T2 et 1,5 saison comme T1) nous a donné une interview WhatsApp depuis Buraidah, une ville à 5 400 kilomètres de Bruxelles.

Commençons d’emblée par cette finale en 2015 contre Bruges.

"Ne m’en parlez pas, godverdomme ! J’ai fait des centaines de cauchemars de ce tir à la dernière seconde de Refaelov, qu’il peut encore essayer plein de fois. Bruges avait joué en Coupe d’Europe le jeudi et était mort. Avec la Coupe, on aurait pu entamer les playoffs avec moins de stress."



(...)