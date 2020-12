Blessé deux fois, il ne sera pas prêt pour le Beerschot. Wellenreuther - moyen à Charleroi - reste au but.

Mauvaise nouvelle en provenance du cabinet médical d’Anderlecht : Hendrik Van Crombrugge (27 ans) ne sera pas encore disponible pour le match contre le Beerschot. Ses récents forfaits n’ont plus rien à voir avec sa blessure à la main, mais avec une blessure... au mollet ! Van Crom est déjà out depuis huit semaines : il a dû déclarer forfait pour les Diables et il a loupé six matchs avec Anderlecht.