Aussi bien Anderlecht que BNP Paribas Fortis et Belfius gardent le plus grand secret concernant leurs négociations qui doivent mener à la rupture de contrat avec la première banque et l’officialisation de la seconde comme nouveau sponsor principal du club. Mais il est désormais clair que BNP Paribas Fortis et Anderlecht, c’est fini après une fidélité de 39 saisons.

Selon L’Écho, la convention qui lie le Sporting à la banque prévoit que le RSCA peut se désengager à condition qu’un nouveau sponsor lui fasse une offre supérieure d’un tiers au montant prévu pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Belfius, dont le CEO Marc Raisière est un bon ami de Marc Coucke et qui a déjà prêté le nom de sa banque au centre d’entraînement à Neerpede, paiera donc au moins un tiers en plus.

(...)