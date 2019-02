"Je me suis dit : Welcome to belgian football." Yannick Bolasie est visiblement satisfait de sa première expérience en Belgique. Il a profité du spectacle sur le banc avant de monter pour un gros quart d’heure en fin de match.

"Il va nous apporter un truc", a dit Sven Kums. Une impression confirmée par James Lawrence. "Je l’ai souvent vu, surtout avec Crystal Palace. Il était monstrueux. C’est un plus pour nous."

Le Congolais est également convaincu de pouvoir aider Anderlecht. "Je peux amener mes qualités et influer sur le jeu."

Il devrait d’ailleurs pouvoir débuter la rencontre de dimanche contre Zulte Waregem vu la suspension de Zakaria Bakkali.

Dès le premier ballon, vous avez été au duel avec Colins Fai. Il risque de s’en souvenir un moment…

"Ma main a touché son visage mais il est tombé comme si je lui avais mis un coup de coude. Si ça ne convient pas que je joue de la sorte, tant pis car c’est ce que j’amène à mon équipe. Aller au duel fait partie de mon jeu. Je suis comme ça, du genre à aller au charbon."

Qu’avez-vous pensé du jeu d’Anderlecht ?

"Je suis impatient de jouer d’autres matchs. J’ai pu voir de mes propres yeux ce qu’était le football belge. Le style de jeu est différent de l’Angleterre. C’est plus technique. Il y a du talent balle au pied, surtout chez les jeunes. Ils jouent moins en une touche qu’en Premier League. J’ai eu plus tendance à jouer avec des ballons longs et à étirer le jeu."

Pensez-vous vous adapter au football belge ?

"Quand les équipiers m’auront davantage vu à l’œuvre, ils comprendront comment jouer avec moi. J’espère être titulaire. Il est logique que j’ai été mis sur le banc ici. J’ai mes qualités mais je dois aussi m’adapter et apprendre à connaître le groupe."