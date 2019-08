Bornauw, presque dans le top 10 des transferts sortants les plus chers.

Le dégraissage du noyau d’Anderlecht se poursuit. Cette fois, c’est Sebastiaan Bornauw (20 ans) qui quitte le club. Il a signé pour 5 ans au FC Cologne. Le prix de transfert est de… 8 millions, plus 1 million de bonus (si certains objectifs sont atteints), plus 30 % sur le prix d’un prochain transfert.

Bref : Bornauw bat tous les records de ce mercato d’Anderlecht. Bornauw est le neuvième joueur qui quitte le Sporting. Jusqu’à présent, Ivan Santini (à Jiangsu Suning, en Chine) avait rapporté le plus, avec ses 5 millions.

Anderlecht a profité du fait que Cologne était en manque cruel de défenseurs centraux. Le statut d’international U21 de Bornauw et la bonne réputation de son agent Daniel Van Buyten ont fait le reste.

Avec ses 8 millions, Bornauw frôle le top 10 des transferts sortants les plus chers de l’histoire d’Anderlecht. Tielemans est en 1 avec ses 26,5 millions à Monaco, Mitrovic (18,5 millions à Newcastle) et Lukaku (15 millions à Chelsea) complètent le podium. Dendoncker (13,5 à Wolverhampton), Mbemba (12 millions à Newcastle), Mbokani (11 millions à Kiev), Kompany (10 millions à Hambourg), Koller (10 millions à Dortmund), Defour (8,5 millions à Burnley) et Biglia (8,4 millions à la Lazio) se hissent aussi dans le top 10. Puis suivent Praet et Bornauw.

Au début de la préparation, il n’était pas question d’un départ de Bornauw. Mais il n’a pas répondu aux attentes contre Ostende. Kompany croit davantage en Sandler. Bornauw rejoint Verstraete (ex-Gand).