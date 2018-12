Un bisou sur le blason et en criant de rage devant le kop. Sebastiaan Bornauw a choisi de célébrer le premier but de sa carrière comme un clubman.

"Marquer pour la première fois devant les supporters, c’est le top. Tu peux plus montrer ta joie devant ton public. C’est un rêve d’enfant qui se réalise."

Il avait déjà eu l’occasion d’ouvrir son compteur personnel mais n’y était jamais parvenu. Ce jeudi, il comptait sur ses équipiers offensifs pour faire le break mais a fait le job lui-même.

"Je leur ai dit à la mi-temps car on voulait être plus tranquille. Un défenseur qui marque quatre ou cinq buts chaque année, c’est utile. J’essaie de prendre mes responsabilités dans le jeu et vocalement. Je ne fuis pas mes responsabilités. Ce n’est pas mon genre."

La course est impeccable et il arrive à se retrouver seul devant le but de Kevin Debaty. "J’ai mis presque le même en préparation" , sourit-il. "Un but à la Bornauw ? C’est plutôt un but à la Kompany. Il vient souvent en première zone pour marquer de la tête."

Accompagné au quotidien par Daniel Van Buyten, il a pu profiter des conseils de l’ancien défenseur pour trouver le chemin des filets. "Il me dit toujours de venir très vite en première zone. Et je peux l’écouter car il a dû en mettre 50 ou 60 des comme ça (sourire). Si tu viens assez vite, tu n’as qu’à frôler le ballon et c’est bon."

Il illustrait parfaitement la grinta mise par les Mauves dans le match. Ils ont joué avec beaucoup d’envie malgré les moments difficiles. "Surtout quand on vient des jeunes d’Anderlecht et qu’on a l’habitude de gagner tous les matches avec 4 ou 5 buts d’écart" , plaisante Bornauw.