Plongée dans les cinq Clasicos disputés par Vincent Kompany.

Seulement cinq Clasicos. C’est peu quand même. Et pourtant, en quatre saisons en tant que joueur d’Anderlecht, Vincent Kompany a dû faire l’impasse sur trois duels contre le Standard. Deux fois la saison dernière et lors du Clasico qui a précédé son départ à Hambourg. À chaque fois pour cause de blessure. Les cinq matchs au sommet contre le Standard ont apporté leur lot de spectacle, de retournements de situation. Retour vers le passé.