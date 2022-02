Le temps passe vite et Bram Verbist (38 ans) en est témoin. Ce mercredi, il devait rapidement rentrer chez lui pour célébrer l’anniversaire de sa femme. Un minimum quand on sait qu’il avait promis de prendre un peu de temps après sa carrière. "C’est loupé", sourit-il.

Depuis 2016 et sa retraite comme gardien , il est membre du staff de Marc Brys. Beerschot, St-Trond et maintenant OHL : Verbist est fidèle au poste et largement apprécié à Louvain. Pour sa bonhomie mais aussi pour ses qualités. "Je rigole pas mal mais je sais quand rester sérieux. Être le clown n’est pas bien car on ne vous prend pas au sérieux."

Marc Brys paraît très sérieux de l’extérieur, rigole-t-il à vos blagues ?

"Oh oui, on se marre beaucoup. On bosse ensemble depuis des années, il me connaît bien. Je sais aussi où se situe sa limite."

(...)