Hugo Broos, directeur sportif d’Ostende, s’est exprimé au sujet d’Aristote Nkaka.

"Anderlecht n’a pas le choix. Nkaka a signé pour cet été. Après, ils pourront le vendre ou le louer mais ce n’est plus du ressort d’Ostende. Ses prestations sont heureusement de plus en plus positives. Il a eu du mal en début de saison mais se montre vraiment maintenant."

Pour sa part, Idrissa Doumbia (Grozny) va filer au Sporting Portugal. Anderlecht va toucher 20 % du transfert qui tourne entre 2,5 et 4 millions d'euros.